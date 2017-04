Door Joris Jansen, vrijdag 28 april 2017 12:02, 28 reacties • Feedback

Google-moederbedrijf Alphabet heeft in het eerste kwartaal van 2017 een winst geboekt van 5,43 miljard dollar, dat is 29 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze winststijging kwam tot stand ondanks een oplopend verlies van de experimentele divisie.

Onder deze experimentele divisie 'other bets' vallen onder meer bedrijfsonderdelen als smarthome-fabrikant Nest, internetaanbieder Google Fiber, medische onderneming Verily en zelfrijdende autobedrijf Waymo. Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de omzet van 'other bets' in het eerste kwartaal uitkwam op 244 miljoen dollar, een stijging van bijna 48 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. Het operationele verlies kwam uit op 855 miljoen dollar, een stijging van tien procent.

Deze experimentele divisie blijft een kostenpost voor Alphabet. In het vierde kwartaal van 2016 noteerde dit onderdeel een verlies van 1,24 miljard dollar. In dezelfde periode van 2015 was het verlies 1,08 miljard dollar. Over heel 2016 leed de divisie een verlies van in totaal 3,6 miljard dollar, waarbij de totale omzet 809 miljoen dollar bedroeg. In 2016 spendeerde het bedrijf 7 procent van de totale operationele kosten aan other bets.

Deze kosten worden ruimschoots goedgemaakt door Google, waar Android, Search, YouTube, Apps, Maps en Ads onder vallen. De advertentie-inkomsten van Google lieten in het eerste kwartaal een omzet zien van 21,4 miljard dollar, terwijl dat in dezelfde periode in 2016 nog 18 miljard dollar was. De totale omzet voor digitale advertenties is sinds 2012 verdubbeld, maar volgens een analist had Google vijf jaar geleden nog 35,9 procent van de markt in handen, terwijl dat in 2016 32,8 procent was, zo schrijft The New York Times.

Alphabets clouddiensten lopen qua omvang achter op Amazon en Microsoft, maar de omzet van het onderdeel waarin de clouddiensten zijn ondergebracht steeg aanzienlijk met 49 procent naar bijna 3,1 miljard dollar. Volgens Alphabet vormt dit hiermee een van de snelst groeiende onderdelen. De totale omzet van Alphabet bedroeg in het eerste kwartaal van 24,75 miljard dollar, een stijging van 22 procent.