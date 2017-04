Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 13:37, 15 reacties • Feedback

Zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven heeft de Chinese dronefabrikant DJI software-updates doorgevoerd voor geofencing van grote delen van Irak en SyriŽ. De maatregel volgt op een toenemend aantal berichten dat in het oorlogsgebied consumentendrones ingezet worden.

De update is in februari stilletjes aan de DJI Go-app toegevoegd, meldt Kevin Finisterre van Department 13 aan The Register. Dat bedrijf is gespecialiseerd in anti-dronetechnologie. De update zorgt ervoor dat de drones van het bedrijf niet meer te gebruiken zijn in grote delen van Irak en Syrië, in aanvulling op de bestaande geofencing. Rond vliegvelden was het bijvoorbeeld al niet mogelijk om drones in te zetten.

Of de uitbreiding van het aantal no-fly zone-gebieden veel effect heeft valt te bezien; de maatregel is eenvoudig te omzeilen. DJI lijkt in te spelen op de berichten dat consumentendrones in toenemende aantallen gebruikt worden in de conflictgebieden in het Midden-Oosten. Islamitische Staat toont in propagandavideo's hoe de commerciële drones ingezet worden voor het verkennen van vijandelijk gebied en laten vallen van kleine explosieven.

Een aanslag met een drone van IS noopte DJI vorig jaar een verklaring uit te geven waarin het bedrijf het gebruik van drones om mensen schade toe te brengen scherp veroordeelde. "Als overheden bij ons komen met rechtmatige verzoeken, is DJI bereid zoveel technische assistentie als mogelijk te verlenen voor onderzoeken naar aanvallen", meldde het bedrijf toen. DJI is marktleider met een aandeel van 60 tot 70 procent van de commerciële dronesector.