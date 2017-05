Door Joris Jansen, woensdag 24 mei 2017 14:37, 47 reacties • Feedback

Het Chinese technologiebedrijf DJI heeft voor zijn internationale klanten een wijziging doorgevoerd in het activatieproces voor de bijbehorende DJI Go-app. Als gebruikers hun drones niet registreren, worden het vliegplafond en de actieradius ingeperkt en is de live videofeed niet meer te gebruiken.

Gebruikers die hun drone hebben geactiveerd en geregistreerd, moeten eenmalig inloggen op hun DJI-account bij het updaten naar de nieuwste versie van de DJI Go- en Go 4-app. Als dit activatieproces voor de applicaties niet wordt doorlopen, werkt de nieuwste realtime-geofencing niet voor de desbetreffende regio en worden er beperkingen actief: live streamen vanaf de camera is dan niet mogelijk, en de drone kan dan niet hoger vliegen dan dertig meter en alleen binnen een straal van vijftig meter. Dat heeft DJI bekendgemaakt op zijn website.

Deze nieuwe beperkingen worden van kracht op alle DJI-drones die zijn geüpdatet met de recentste firmware of die gebruikmaken van de apps DJI Go en Go 4. Nadat de activatie is uitgevoerd en de juiste accountgegevens zijn ingevuld, kan weer worden gevlogen zoals normaal. DJI heeft gezegd dat de nieuwe firmware binnenkort wordt uitgebracht; wanneer de update precies verschijnt, is niet duidelijk.

De bedoeling van deze update is voorkomen dat gebruikers onder de recentste geofencing uit kunnen komen. Met deze techniek wordt voorkomen dat gebruikers hun drones laten vliegen in gebieden waar dat niet is toegestaan. Bij geofencing wordt een database geraadpleegd met verboden locaties voor drones, zoals vliegvelden. Deze lijst met verboden gebieden wordt continu bijgewerkt. Drones met verouderde firmware kunnen daardoor mogelijk toch vliegen op plaatsen waar dat al niet meer mag.