Door Sander van Voorst, woensdag 24 mei 2017

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft dertig maanden celstraf geŽist tegen een man uit Luik. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de ddos-aanvallen die uit naam van DownSec Belgium werden uitgevoerd. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat het om een groepering ging.

Het OM stelde tijdens de zitting: "DownSec is hij en hij alleen." Soms waren echter ook anderen bij de acties van DownSec betrokken, waaronder minderjarigen, zo schrijft de Standaard. Tot nu toe leek het erop dat er een collectief achter de naam zat. In totaal worden de man, die 'achter in de twintig' is, meer dan duizend ddos-aanvallen ten laste gelegd. Die zijn volgens het OM uitgevoerd tussen mei 2015 en januari 2017. Daarvoor maakte hij gebruik van betaalde diensten die door verschillende sites werden aangeboden.

De man, die de naam AnonKiller gebruikt en werkt als 'bakkersknecht', deed nauwelijks moeite om zijn sporen te wissen. De krant schrijft dat de politie via een telefoonnummer dat was gekoppeld aan onder andere Twitter en Facebook, bij de verdachte terechtkwam. Dat nummer was geregistreerd op zijn adres in Luik. Op zijn computers werden chatlogs gevonden waarin hij over zijn acties vertelde.

In april 2016 arresteerde de Belgische politie vier personen voor betrokkenheid bij DownSec, waarvan twee minderjarigen. Onder de naam DownSec werden ddos-aanvallen uitgevoerd op verschillende doelwitten, waarbij onder andere de sites van premier Charles Michel, het nucleair agentschap FANC, het Belgische koningshuis, banken en FOD Binnenlandse Zaken werden platgelegd. Volgens de Standaard bleven veel aanvallen onopgemerkt, omdat ze vroeg in de ochtend werden uitgevoerd. Dat zou komen door de baan van de man.

Van de dertig maanden celstraf is de helft voorwaardelijk. De man zou uit de buurt van computers moeten blijven en geen verdere aanvallen mogen uitvoeren. De uitspraak in de zaak wordt verwacht op 17 juni.