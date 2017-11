Langdurig ddos-onderzoek wijst op 30.000 aanvallen per dag

Een tweejarig onderzoek van onder meer de UTwente heeft uitgewezen dat er dagelijks ongeveer 30.000 ddos-aanvallen plaatsvinden, wat meer zou zijn dat tot nu toe aangenomen. In totaal telden de onderzoekers 20,9 miljoen ddos-aanvallen.

Die aanvallen richtten zich op op 6,34 miljoen unieke ip-adressen gedurende een periode van 1 maart 2015 tot 28 februari van dit jaar, zo blijkt uit het recentelijk gepubliceerde onderzoek. Volgens de onderzoekers zijn deze aantallen hoger dan wat grote bedrijven tot nu toe naar buiten hebben gebracht. Een van de onderzoekers, Matthijs Jonker, zegt tegen Science Daily: "We waren verrast door de resultaten omdat we niet verwachtten iets dergelijks te vinden."

Om hun datasets te verzamelen, maakten de onderzoekers gebruik van het UCSD Network Telescope, een monitoringsysteem dat bijvoorbeeld ddos-aanvallen kan detecteren doordat een aanvaller ip-adressen spooft die in de ip-range van het systeem voorkomen en waar de antwoorden van het doelwit worden opgevangen. Daarnaast gebruikten ze de AmpPot-honeypots die zogenaamde amplification en reflection attacks kunnen waarnemen.

De onderzoekers schrijven dat een kwart van de aanvallen zich richtte op doelwitten in de VS. De waargenomen aanvallen zouden over het algemeen gerelateerd zijn aan het gebruik van address space op het internet, maar er waren ook een aantal uitzonderingen. Zo staat Japan op dat vlak wereldwijd op de derde plaats, maar scoorde in de getoonde tabel buiten de top tien. Bij Frankrijk en Rusland namen ze juist het omgekeerde verschijnsel waar. Nederland zou gemiddeld scoren, zo schrijft de UTwente in een bericht.