Sony toont prototype autonome auto met 4k-schermen in plaats van ramen

Sony werkt aan een prototype van een autonoom voertuig dat rondom van vier 35mm-beeldsensoren en vier 4k-schermen is voorzien. In plaats van een voorruit is er eveneens een 4k-scherm, dat beeld van de sensoren kan tonen.

De SC-1 is een autonoom voertuig met een lengte van 3,14 meter, breedte van 1,31 meter en hoogte van 1,85 meter. De auto kan drie personen vervoeren met een snelheid van 19 kilometer per uur. Aan de vier kanten heeft Sony full-size-R Exmor-beeldsensoren van 35mm geplaatst.

Beelden van deze sensoren kunnen worden weergegeven op de 49"-lcd die op de plek is gemonteerd waar normaal gesproken de voorruit zit. Volgens Sony zijn de sensoren dermate gevoelig, dat het voertuig 's nachts kan rijden zonder dat de koplampen aan hoeven te staan. Voor het autonoom rijden worden de sensoren bijgestaan door een lidar en ultrasone sensor.

De vier 49"-schermen met 4k-resolutie kunnen gebruikt worden om informatie of reclame te tonen. De SC-1 verkrijgt het beeld hiervoor via een experimentele 5g-verbinding van Docomo. Sony toont de conceptauto van 9 tot en met 11 november op de Mietekita Chotto Saki no Mirai-expositie, vrij vertaald 'Een blik op de nabije toekomst', van het wetenschapsmuseum in Tokio.