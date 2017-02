Door Joris Jansen, dinsdag 28 februari 2017 14:46, 14 reacties • Feedback

Het Chinese technologiebedrijf DJI heeft de Matrice 200 geÔntroduceerd. Deze drone is bedoeld voor industrieel gebruik en kan via een ingebouwde ads-b-ontvanger naderende vliegtuigen herkennen en uitwijkmanoeuvres uitvoeren om zodoende botsingen te voorkomen.

Zodra de Matrice 200 via de ads-b-ontvanger een transpondersignaal van een vliegtuig in de buurt oppikt, wordt eerst de piloot van de drone gewaarschuwd. Mocht deze geen actie ondernemen, dan zou de drone in staat zijn om op eigen initiatief de positie in de lucht aan te passen om zodoende een botsing te voorkomen. De drone bevat enkel een ads-b-ontvanger en geen zender, waardoor de Matrice 200 niet in staat is om zelf zijn positie aan andere vliegtuigen door te geven.

De drone is bedoeld voor industrieel gebruik, zoals het inspecteren van bruggen, gebouwen en elektriciteitsmasten. Daartoe maakt de drone gebruik van allerlei sensoren om obstakels te vermijden en er kunnen additionele sensoren worden toegevoegd. De M200 heeft een naar onder gerichte mount waar een camera aan kan worden gehangen. Het apparaat is een quadcopter, weegt 2kg en is in combinatie met een dubbele accu en een hangende camera aan de onderkant in staat om 35 minuten in de lucht te blijven. De Matrice 200 bevat een geïntegreerde vluchtcontroller met twee imu 's en een gnss -module. Dit heeft de fabrikant bekendgemaakt.

Een speciale versie van de drone, de M210 RTK, is door de D-RTK-navigatie- en locatiebepalingsmodule in staat zichzelf zeer nauwkeurig te positioneren, tot op de centimeter nauwkeurig. Deze versie is minder gevoelig voor elektromagnetische interferentie, zodat hij specifiek geschikt is voor de inspectie van elektriciteitsmasten. Ook is deze versie bestand tegen water en krijgt ze een ip43-classificatie mee, waardoor de drone kan opereren in regenachtige weersomstandigheden. De M210 kan worden uitgerust met twee naar beneden gerichte mounts of één naar boven gerichte mount.

De Matrice 200 komt in het tweede kwartaal van 2017 beschikbaar voor zakelijke gebruikers. De drones kunnen op dit moment al besteld worden. Een prijs is nog niet bekend.

Het gebruik van ads-b-transponders komt vooral uit de passagiersluchtvaart. Vliegtuigen die met deze technologie zijn uitgerust, sturen op bepaalde momenten hun positie en andere informatie naar grondstations en vliegtuigen die zich in de nabijheid bevinden. Ads-b is ook een middel voor luchtverkeersleiders om naast het gebruik van radar de positie van vliegtuigen te kunnen bepalen. Deze technologie is op het moment al verplicht voor Australische vliegtuigen; Europa wil nog dit jaar bepaalde vliegtuigen verplichten de technologie te integreren en in Amerika gebeurt dit in 2020.