Drone hindert traumahelikopter met gewonde aan boord in Enschede

In Enschede heeft een traumahelikopter vlak voor de landing moeten uitwijken voor een drone. Op het moment van het incident, dat donderdagavond plaatsvond, had de helikopter een gewonde aan boord. Een politiewoordvoerder spreekt van een levensgevaarlijke situatie.

De bijna-botsing met de drone gebeurde toen de traumahelikopter wilde landen bij het Medisch Spectrum Twente in Enschede. "De helikopter moest voor de landing nog een bocht maken en precies daar vloog ineens een drone", vertelt een woordvoerster van de politie tegen RTV Oost.

Het zou gaan om een vrij grote drone die hoger vloog dan wettelijk is toegestaan. Bovendien bevond het toestel zich in een no-flyzone: in de buurt van het MST is het niet toegestaan om met drones te vliegen. Wie zich niet aan die regels houdt, riskeert een boete van maximaal 7800 euro en inbeslagname van de drone. De politie is momenteel op zoek naar de persoon die de drone bestuurde. Naar aanleiding van tips is volgens de NOS inmiddels een man kort aangehouden geweest. Onderzoek wees echter uit dat die persoon op het moment van de feiten niet in de buurt was.

De traumahelikopter vervoerde een van de personen die gewond raakten bij een ongeluk op de N36 ter hoogte van Wierden, waarbij twee auto’s en een vrachtwagen betrokken waren.