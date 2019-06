Nederlands verbod op smartphone vasthouden tijdens fietsen gaat maandag in

De Nederlandse overheid waarschuwt dat het vanaf maandag 1 juli verboden is om tijdens het fietsen een smartphone, tablet, muziekspeler of camera vast te houden. Wie dat toch doet riskeert een boete van 95 euro.

Vrijdag start de overheidscampagne 'Laat je telefoon lekker zitten en hou 95 euro in je zak' om burgers te wijzen op het komende verbod. Per 1 juli gaat de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 die het gebruik van smartphones tijdens het fietsen verbiedt in. De huidige tekst in de betreffende passage spreekt nog van een 'mobiele telefoon' die bestuurder van 'een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met motor tijdens het rijden' niet vast mogen houden. De aanpassing heeft het over een 'mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking' die 'bestuurders van een voertuig tijdens het rijden' niet in de hand mogen houden.

De aanpassing betekent dat niet alleen het vasthebben van een smartphone, maar ook van een tablet, muziekspeler, camera of andere elektronisch apparaat tijdens het fietsen niet langer is toegestaan. Hands-free bellen of gebruik van stembediening zonder een apparaat vast te houden mag nog wel tijdens het fietsen en ook is gebruik tijdens stilstaan op de fiets toegestaan. "Als u deelneemt aan het verkeer zonder een voertuig te besturen, is het niet verboden. Bijvoorbeeld op een paard of als voetganger", meldt de overheid verder.

De boete op het niet naleven van het verbod bedraagt 95 euro. Vorige maand maakte minister van Justitie Grapperhaus tijdens een kamerdebat over verkeersveiligheid bekend dat handhaving door de politie prioriteit krijgt, zonder hierover details te geven. Voor betrapte bestuurder van bromfietsen en scooters is de boete overigens 160 euro terwijl trambestuurders voortaan een boete van 240 euro voor gebruik van een smartphone tijdens het rijden tegemoet kunnen zien.