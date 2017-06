Fietsslot dat telefoongebruik op de fiets tegengaat, komt eind dit jaar uit

KPN heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Axa een fietsslot ontwikkeld dat telefoongebruik op de fiets moet tegengaan. Het zogenaamde Safe Lock is eind dit jaar te koop, na verloop van een proefperiode.

Het slot werkt samen met een app, die in eerste instantie voor Android-toestellen uitkomt. Via de app kunnen gebruikers het slot ontgrendelen, waarna het netwerkverkeer op het toestel wordt uitgeschakeld. Dat gebeurt door een signaal naar het KPN-netwerk te zenden, aldus de provider. Daardoor is het niet meer mogelijk om te bellen of gebruik te maken van mobiel internet; alleen het alarmnummer 112 is dan nog te bereiken. Gaat het slot dicht, dan is netwerkverkeer weer mogelijk.

Volgens KPN is een dergelijk slot nodig om jongeren ervan te weerhouden op de fiets gebruik te maken van hun telefoon. Door dat gebruik zouden ongelukken ontstaan, bijvoorbeeld doordat de jongeren worden afgeleid door een binnenkomend bericht of een ontvangen notificatie.

Het slot wordt eind dit jaar verkocht via KPN XL-winkels voor een prijs van ongeveer honderd euro. Daarvoor vindt nog een pilot plaats om onder meer de veiligheid en functionaliteit te testen, en zo nodig aan te passen. In de toekomst moet ook een iOS-variant beschikbaar komen, maar op welke termijn is niet duidelijk.