'Boete voor smartphonegebruik op fiets wordt 95 euro'

De boete voor het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen wordt 95 euro. Dat schrijft het AD aan de hand van bronnen in Den Haag. Op 1 juli gaat het verbod in, het is vanaf dan verboden om tijdens het fietsen een mobiel elektrisch apparaat vast te houden.

Het bedrag van 95 euro zou zijn afgestemd op andere boetes die fietsers kunnen krijgen. Ook voor rijden door rood licht en rechts inhalen kunnen fietsers een boete van 95 euro krijgen. Volgens het AD wordt de nieuwe verkeersboete vrijdag besproken in de wekelijkse ministerraad.

Per 1 juli gaat het verbod in. In de nieuwe wet is vastgelegd dat het verboden is om tijdens het besturen van alle voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. Die ruime term wordt gebruikt om rekening te houden met de toekomst.

Sinds 2002 is het verbod al van kracht voor motorvoertuigen en sinds 2009 ook voor snorfietsers. Met ingang van de nieuwe wet gaat het verbod ook gelden voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen zonder motor.