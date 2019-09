Belgen kunnen verkeersboete vanaf november via een qr-code betalen

Belgen die een verkeersboete ontvangen kunnen deze vanaf november betalen via een qr-code, ongeacht bij welke bank ze zijn aangesloten. De code staat al een half jaar op elke verkeersboete, maar door technische problemen konden alleen KBC- en Belfius-klanten op deze manier betalen.

In het VRT Radio 2-programma De Inspecteur stelde woordvoerder Edward Landtsheere van de Federale Overheidsdienst Justitie dat deze technische problemen binnenkort moeten zijn opgelost. In het verleden liep het mis met de betalingen omdat de FOD Justitie gebruikmaakte van de Europese standaard voor qr-codes. Volgens VRT NWS konden veel banken daar niet mee overweg. Overleg met de sector om over te stappen op de Europese standaard leverde niets op.

De Federale Overheidsdienst Justitie schakelt in november daarom over naar een ander soort qr-code, die ontwikkeld is door het Antwerpse bedrijf POM. Deze code laat mensen na het scannen zelf kiezen met welk betaalmiddel ze de boete willen voldoen, zoals Bancontact, Maestro of Visa. De betaling verloopt niet langer via de bankapplicatie, maar via de diensten van het geselecteerde betaalmiddel.

Volgens woordvoerder Tom Totté van POM valt er met de codes van zijn bedrijf niet te frauderen. "Zelfs wanneer een fraudeur de code vervangt, zal die de betaling niet kunnen ontvangen. We werken namelijk uitsluitend met goedgekeurde ontvangers", zei hij in het radioprogramma De Inspecteur.

Vorig jaar werden in België bijna vijf miljoen verkeersboetes verstuurd. Samen waren ze goed voor een bedrag van ongeveer 500 miljoen euro.