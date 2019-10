Belgen kunnen voortaan ook POM-qr-codes scannen met Payconiq-app van Bancontact

Belgische gebruikers van de Payconiq by Bancontact-app kunnen voortaan ook POM-qr-codes scannen om mobiel te betalen. Deze variant van de gewone qr-code wordt in België steeds vaker gebruikt, onder meer op facturen.

De POM-code is een speciale qr-code die door het Antwerpse bedrijf POM is ontwikkeld. De code heeft als voordeel dat de gebruiker, na het scannen ervan, zelf kan kiezen met welk betaalmiddel hij wil afrekenen, zoals Bancontact, Maestro of Visa. Bij een normale qr-code, een Europese standaard, verloopt de betaling via de app van de bank. Dat leidt in België vaak tot problemen, omdat veel banken niet met deze standaard overweg kunnen.

POM-qr-codes konden eerder al worden gescand met de POM-app, eender welke qr-readerapp en, op veel smartphones, met de gewone camerafunctie. Door een samenwerking tussen POM en Bancontact Payconiq Company lukt het voortaan dus ook met de in België populaire Payconiq-app.

POM heeft klanten in verschillende sectoren, waaronder overheden, energiebedrijven en sociale-verzekeringsfondsen. Vorige maand nog besliste de Belgische Federale Overheidsdienst Justitie om over te stappen op de POM-qr-code. Hierdoor kunnen Belgen vanaf november ook hun verkeersboetes op deze manier betalen, ongeacht bij welke bank ze zijn aangesloten.