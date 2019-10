Intel stuurt Kaby Lake-G met AMD Radeon-gpu met pensioen

Intel plakt de end-of-life-status op de hele Kaby Lake G-familie van processors voor laptops. Vanaf 31 januari 2020 neemt het bedrijf geen bestellingen meer aan voor de processors met Intel-cpu en AMD Radeon-gpu.

Intel heeft zijn partnerbedrijven met een Product Change Notification-pdf op de hoogte gebracht van de end-of-lifeverklaring voor Kaby Lake-G. Het gaat om alle chips in de serie: de Intel Core i7-8706G, i7-8705G, i7-8809G, i5-8305G, i7-8709G, i7-8706G en i5-8305G. Bedrijven kunnen nog tot 31 januari 2020 bestellingen plaatsen voor de chips. Intel levert vervolgens tot uiterlijk 31 juli.

Daarmee komt er een einde aan een korte en opmerkelijke samenwerking tussen Intel en AMD. Intel kondigde de Kaby Lake-G begin 2018 aan. Het gaat om chips die bestaan uit een die met Intel-quadcore inclusief geïntegreerde Intel HD 630-gpu en een die met AMD RX Vega-gpu. De twee dies zijn met elkaar verbonden via een embedded multi-die interconnect bridge.

Erg succesvol was de samenwerking niet. In de praktijk verschenen de Kaby Lake-G-chips in slechts enkele laptops. Als reden voor het stoppen meldt Intel nu dat de vraag verschoven is naar 'andere Intel-producten'. Intel werkt er hard aan om zelf krachtigere gpu's voor zijn processors te ontwerpen en heeft daarvoor voormalige AMD-medewerkers in de arm genomen. Zo hebben enkele onlangs aangekondigde Ice Lake-processors geïntegreerde Iris Plus-gpu's met tot aan 64 execution units en moet volgend jaar de Xe-architectuur voor gpu's met mogelijk tot aan 512 execution units voor losse videokaarten gereed zijn.