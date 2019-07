Intel-driver geeft mogelijk details over vier toekomstige Xe-videokaarten

Intel heeft een driver online gezet waarin informatie lijkt te staan over de komende discrete videokaarten van het merk. Er worden vier varianten genoemd en mogelijk gaat het om configuraties met 128, 256 en 512 execution units. De driver is weer verwijderd.

Intels testdriver met nummer 26.20.16.9999 bevat verwijzingen naar producten die nog niet zijn aangekondigd, merkte een lid van het AnandTech-forum op. De driver noemt een DG1-gpu en drie DG2-varianten. DG staat vermoedelijk voor discrete graphics, ofwel de losse videokaart waar Intel aan werkt. Bij alle vier de varianten wordt Gen12 genoemd, dat is de opvolger van de Gen11-architectuur van huidige Intel-igpu's.

De DG1 wordt voluit aangeduid als iDG1LPDEV. De DG2-varianten hebben allemaal HP in de naam en in plaats van DEV staat er 128, 256 of 512 achter. Die getallen zouden het aantal execution units van de gpu op de desbetreffende videokaart kunnen aanduiden. De geïntegreerde gpu's van Intel bevatten tot 64 eu's. Losse videokaarten met 128 tot 512 eu's lijken daarmee bestemd voor het middensegment als de architectuur vergelijkbaar is.

Ook bevat de driver verwijzingen naar Rocket Lake-processors met geïntegreerde gpu. Intel heeft Rocket Lake nog niet aangekondigd, maar uit roadmaps die Tweakers publiceerde, bleek dat dit de processorgeneratie is die rond 2021 zal uitkomen voor desktops en laptops. Rocket Lake is de opvolger van Comet Lake. Die komende generatie is op zijn beurt de opvolger van het huidige Coffee Lake.

Vorig jaar maakte Intel bekend dat het bedrijf in 2020 een losse videokaart uitbrengt. De gpu zal op 10nm gemaakt worden. Intel gaat zowel videokaarten voor servers als voor gamers maken onder de Xe-merknaam. Concrete details over discrete gpu's en videokaarten heeft Intel nog niet gegeven.