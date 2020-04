Vermoedelijke Intel Ponte Vecchio Xe-gpu's verschijnen bij handelscommissie

Er is een drietal Ponte Vecchio-gpu's van Intel verschenen op de website van de Euraziatische Economische Commissie. Hieronder zouden twee gpu's met add-in-card-formaat vallen. De gpu's bevinden zich alle drie vooralsnog in een testfase.

De registraties bij de handelscommissie werden gespot door Twitter-gebruiker momomo_us. Eén van de producten die bij de handelscommissie verscheen, is volgens de listing een upgrade-kit. Dit kan vermoedelijk gaan om een losse Ponte Vecchio-module, die bijvoorbeeld in serverracks gebruikt kan worden, zo schrijft Hardware.info.

Bij de overige twee varianten wordt echter 'aic' vermeldt. Dit staat vermoedelijk voor 'add-in-card', wat mogelijk betekent dat het om discrete gpu's gaat. Intel toonde eerder al dat de datacenter-gpu's ook op een moederbord geïntegreerd kunnen worden, net als enkele gpu's van Nvidia, waaronder de Tesla V100. De upgrade-kit-variant bevindt zich volgens de vermeldingen nog in een alpha-fase, en wordt nog getest door Intel en derde partijen. De twee vermoedelijke aic-modellen zitten nog in een pre-alpha-fase.

De Ponte Vecchio Xe-gpu's maken gebruik van chiplets op basis van Intels 7nm-procedé, zo meldde Intel vorig jaar. De videokaarten zijn bedoeld voor high-performance computing-gebruiksgevallen, zoals gebruik in supercomputers en datacenters. De gpu's moeten in 2021 op de markt verschijnen, en zullen onder andere gebruikt worden in de Aurora-supercomputer.