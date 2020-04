OnePlus ontslaat groot deel van Europees personeel

OnePlus gaat zijn aanwezigheid in Europa afbouwen, door in verscheidene landen werknemers te ontslaan. De bedoeling is om de focus te verleggen naar de meest belangrijke landen. Nederland en België lijken niet getroffen te zijn door de ontslagen.

In een aantal Europese landen heeft OnePlus ongeveer 80 procent van zijn personeel ontslagen, waardoor er kleine teams van soms slechts een aantal personen overblijft. Het gaat daarbij om het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. OnePlus bevestigde de ontslagen tegenover Engadget en stelde daarbij dat het om een "normale herstructurering" gaat.

De bedoeling is volgens OnePlus om na de herstructurering beter te kunnen focussen op belangrijke landen. Alhoewel er geen landen werden genoemd, lijkt er in Nederland en België geen personeel te worden ontslagen.

OnePlus bracht eerder deze maand zijn OnePlus 8-serie van smartphones uit. De timing van de ontslagen is daardoor opvallen.