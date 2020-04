Franse uitgever gaat nieuwe Kuifje-game uitbrengen

Er is een nieuwe Kuifje-game in de maak die voor pc en consoles moet uitkomen. De Franse uitgever Microids gaat de game uitgeven, maar de precieze titel is nog niet bekend. De vorige Kuifje-game kwam in 2011 uit.

Voor de ontwikkeling heeft het Franse Microids een samenwerkingsverband gesloten met Moulinsart, de uitgever van de Kuifje-boeken. Volgens IGN wordt de game beschreven als een actie-avontuur waarbij naast Tintin, zoals Kuifje internationaal heet, de bekende karakters hun opwachting zullen maken, zoals Kapitein Haddock en het hondje Bobbie.

Volgens Microids was het maken van een nieuwe Kuifje-game al enige tijd een wens. Er is echter nog niets losgelaten over een releasedatum. En alhoewel bekend is gemaakt dat het spel zowel voor pc als console uitkomt, is nog niet bekend om welke consoles het dan gaat.

De vorige Kuifje-game, met de titel Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, kwam in 2011 uit. Gameloft was daarvan de ontwikkelaar.