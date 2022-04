Franse uitgever brengt deze herfst Asterix & Obelix-2d-vechtspel uit

Microids brengt in de herfst van 2021 de 2d-beat 'em up Asterix & Obelix: Slap Them All! uit. Het spel verschijnt op PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows en Mac. De game zal via backwardscompatibility werken met de PlayStation 5 en de Xbox Series-consoles.

In het spel moeten gamers vijanden verslaan in bosrijke omgevingen, piraatschepen en Romeinse forten, schrijft Microids. Spelers kunnen de rol van zowel Asterix als Obelix kiezen. Het spel kent dierlijke vijanden en menselijke vijanden als Romeinen, piraten en Normandiërs.

Asterix & Obelix: Slap Them All! wordt ontwikkeld door Mr Nutz Studio. Alle animaties, karakters en omgevingen zijn met de hand getekend. Zo willen de ontwikkelaars dichtbij de strips blijven. De game is alleen te spelen of in lokale co-op. De ontwikkelaar noemt de gameplay ongecompliceerd; spelers kunnen vijanden slaan of schoppen en daarbij punten verdienen.