Spotify geeft desktop- en webapplicatie nieuw ontwerp met extra playlistfuncties

De web- en desktop-versies van muziekstreamingdienst Spotify krijgen een vernieuwd ontwerp dat meer moet passen bij de andere apps van de dienst. Het moet onder meer makkelijker worden om liedjes en podcasts toe te voegen aan playlists.

Spotify claimt dat het nieuwe ontwerp cleaner is en meer controle moet geven aan de gebruikers. Zo kunnen gebruikers met de update binnen een playlist zoeken naar externe liedjes, om deze zo toe te kunnen voegen. Gebruikers kunnen van zo'n playlist daarnaast de foto aanpassen, beschrijvingen schrijven en op meer manieren liedjes naar playlists slepen. Met de update wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het liedje waar de gebruiker nu naar luistert te slepen naar de playlist.

Met het nieuwe ontwerp verdwijnt de zoekbalk in de desktopapplicatie die altijd bovenin beeld stond. In plaats daarvan komt er aan de linkerzijde onder Home een zoekknop. Onder deze zoekknop is een bibliotheekknop. De Browse- en Radio-knoppen in de huidige desktopversie komen daarmee te verdwijnen. Het starten van een radiosessie moet met de update makkelijker zijn, doordat gebruikers bij ieder liedje of artiest via een rechtsklikmenu een radiosessie kunnen beginnen. De update laat bij profielen van luisteraars tevens zien wat iemands favoriete liedjes en artiesten zijn.

De update brengt daarnaast andere, kleinere aanpassingen. Zo wordt de toggle om playlists te kunnen downloaden nu een knop. Desktopgebruikers kunnen daarnaast hun bibliotheek sorteren en kunnen meer keyboardshortcuts gebruiken. Met de update kunnen gebruikers die shortcuts achterhalen door in de desktopversie control en vraagteken tegelijk in te drukken. Het vernieuwde Spotify-ontwerp komt in de komende weken naar gebruikers.