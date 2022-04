Spotify begint met gepersonaliseerde playlists met bekende en onbekende liedjes

Spotify komt met Mix, een gepersonaliseerde playlist met een mengvorm van liedjes die de gebruiker al heeft beluisterd, aangevuld met liedjes waarvan het algoritme denkt dat gebruikers die leuk zullen vinden. De functie is binnenkort beschikbaar.

De playlists heten Mix, zegt Spotify. Daarbij borduurt het concept voort op de Daily Mix-playlists die gebruikers nu al kunnen beluisteren. De bedoeling is om gebruikers eerst te laten luisteren naar al bekende liedjes om vervolgens voor hen nog onbekende nummers te vinden in dezelfde lijn. Een algoritme moet zorgen voor een goede match.

Het gaat daarbij om mixes in drie categorieën: op basis van een artiest, op basis van een genre en op basis van een decennium. Daar waren al langer playlists van, maar die waren tot nu toe niet gepersonaliseerd.

Spotify maakt vaker gebruik van algoritmische playlists, zoals Discover Weekly met per week enkele tientallen veelal oudere nummers of covers, Release Radar met vaak nieuwe liedjes en samenstellingen van favoriete nummers per jaar. De mixes zullen verschijnen in de Made for You-hub op de Home-pagina van Spotify.