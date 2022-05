Spotify voegt functie toe om te zoeken op songtekst

Spotify heeft een functie toegevoegd om resultaten te tonen die overeenkomen met de songtekst, in plaats van alleen de titel of uitvoerende artiest. Dat moet gebruikers helpen om een bepaald liedje sneller te vinden.

De functie werkt in de apps voor iOS en Android, zegt een ontwikkelaar van Spotify. Als het resultaat overeenkomt met een songtekst, dan zet Spotify er de tekst 'overeenkomst voor songteksten' bij, zo blijkt uit een korte test. De functie werkt ook in het Nederlands.

Spotify is niet de eerste streamingdienst die de functie heeft. Apple voegde dat bijvoorbeeld toe aan Apple Music met de release van iOS 12 twee jaar geleden. De functie is per direct beschikbaar en werkt vanuit de al bestaande zoekbalk in de apps.