Gerucht: Huawei wil HarmonyOS 2.0 uitbrengen voor bestaande telefoons

Huawei zou van plan zijn om het eigen besturingssysteem HarmonyOS 2.0 uit te brengen voor bestaande telefoons. Daaronder zijn telefoons met de soc van de Mate 30 Pro en P40, maar later ook die met de soc van de P30-serie.

De informatie komt uit China via een Weibo-post met de vermoedelijke roadmap, dus het ligt voor de hand dat het gaat om de Chinese uitvoeringen van de telefoons. Het is onbekend of dat in Europa ook gaat gebeuren, maar dat ligt niet voor de hand. Telefoons met de genoemde socs hebben in sommige gevallen Google-diensten, die niet draaien op HarmonyOS 2.0.

De eerste telefoons die HarmonyOS krijgen, draaien op de Kirin 9000-soc die in de Mate 40 zal zitten. Daarna volgt ondersteuning voor de Kirin 990 uit de P40-serie en Mate 30 Pro. Vervolgens komt er support voor de Kirin 820 uit de P40 Lite en als vierde de Kirin 980 uit de P30-serie en Mate 20-telefoons.

Huawei kondigde HarmonyOS 2.0 eerder deze maand aan. Vanaf december draait de bèta op telefoons, waarna de stabiele firmwares voor huidige telefoons volgend jaar pas zullen volgen. Er is niet bekend hoe de interface eruit zal zien en Huawei heeft niets bevestigd over ondersteunde telefoons.