Payday 3 is in ontwerpfase en gebruikt Unreal Engine

Payday 3 wordt gemaakt in de Unreal Engine. Dat maken de ontwikkelaars bekend in een tweet, waarin ook verteld wordt dat de game nog in de ontwerpfase zit. Eerder zei uitgever Starbreeze dat het spel in 2022 of 2023 uitkomt.

Het gebruik van de Unreal Engine is een verandering ten opzichte van de eerdere Payday-games, die de eigen Diesel-engine van ontwikkelaar Overkill Software gebruiken. Het Payday-account op Twitter vermeldt de Unreal Engine, maar verder zijn er geen nieuwe details bekendgemaakt over het spel.

Payday 3 zit nog in de ontwerpfase. Dat geeft aan dat het spel nog niet in productie is. Er wordt ook een afbeelding getoond, maar het is niet duidelijk of die representatief moet zijn voor het spel. Eind vorig jaar bleek dat Payday 3 in 2022 of 2023 zal verschijnen.

Al sinds 2017 is bekend dat er aan Payday 3 wordt gewerkt, maar inhoudelijke details over de game zijn nog nooit gegeven. Het spel moet Payday 2 opvolgen, dat uitkwam in 2013 en nog altijd ondersteuning krijgt. Starbreeze pakte de ontwikkeling van zijn succesvolle game Payday 2 eind vorig jaar weer op wegens geldtekorten. Het Zweedse bedrijf kwam in financiële problemen terecht door het floppen van Overkill's The Walking Dead.