Game-uitgever Starbreeze houdt het wegens geldtekorten geen jaar meer vol

Game-uitgever Starbreeze zit in zodanig zwaar weer dat het niet zeker is dat het nog een jaar kan blijven draaien. Het Zweedse bedrijf verwacht een liquiditeitstekort, oftewel een tekort aan contanten, voordat de maand juni voorbij is.

Starbreeze is nog altijd op zoek naar manieren om meer geld in handen te krijgen, schrijft het in het financiële rapport voor het eerste kwartaal van 2019. Daarin staat dat het in die periode een brutoverlies van omgerekend zo'n 15.000.000 euro draaide. Interim-ceo Mikael Nemark noemt de situatie 'uitdagend'. PayDay 2 zorgt nog altijd wel voor stabiele inkomsten voor Starbreeze.

Toch zijn er meerdere factoren die zorgen voor verlies. Sinds december is het bedrijf aan het herstructureren, wat pas in de loop van 2019 besparingen moet gaan opleveren en in de tussentijd toch geld kost. Daarnaast is het uit de handel halen van Overkill's The Walking Dead een financiële domper, aangezien de kosten al gemaakt zijn maar de opbrengsten uitblijven.

Ook heeft Starbreeze eigendommen van de hand gedaan, maar dat heeft ook in ieder geval nog niet het nodige opgeleverd. De verkoop van de System Shock 3-licentie heeft nog niet zoveel opgeleverd als verwacht, aangezien Starbreeze niet gecompenseerd is voor het werk daaraan tot op heden, wat het wel verwacht van de koper. Datzelfde geldt voor 10 Crowns.

Starbreeze bestaat sinds 1998 en is bekend van Payday 2, The Chronicles of Riddick, Syndicate en Brothers: A Tale of Two Sons. De bekende gamestudio Overkill Software is sinds 2012 een dochterbedrijf van Starbreeze.