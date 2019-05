Chromium-devs ontwikkelen maatregelen om onklaar maken terugknop te bestrijden

Google gaat maatregelen implementeren om te voorkomen dat websites de functionaliteit van de terugknop uitschakelen. Dat doen de sites door middel van history manipulation en redirects. Ook gaat Google data verzamelen over wanneer en waar dit gebeurt.

In een post bij het Chromium-project is te zien dat eraan gewerkt wordt. De fix komt naar alle platformen waar Chrome te vinden is: Windows, macOS, Linux, Chrome OS en Android. Er is op dit moment nog geen indicatie van wanneer deze wijzigingen daadwerkelijk verschijnen in Chrome. De metrics worden aangehaald in een aparte post. Wat er met die metrics gedaan zal worden, wordt niet vermeld.

Redirects werken door een gebruiker eerst naar een webpagina te laten navigeren die ze daarna doorstuurt naar de werkelijke beoogde webpagina. Wanneer een gebruiker deze pagina wil verlaten via de terugknop, komt hij bij de redirect-pagina, die hem weer terugstuurt naar de pagina die hij wilde verlaten. Het probleem is te overwinnen door de terugknop zoveel en snel in te drukken dat de redirect-pagina niet de kans krijgt om te laden en zijn werk te doen. History manipulation maakt gebruik de html5-functie history.pushState, waarbij de browsegeschiedenis in de sessie simpelweg aangepast wordt zodat de vorige pagina gelijk wordt aan de huidige pagina.