Mozilla wil 'super private browsing'-modus met Tor-functies in Firefox

Mozilla wil een 'super private browsing'-modus voor Firefox bouwen met daarin functies van Tor. Dat heeft de browserbouwer zelf bekendgemaakt. Hoe de functie gaat werken en wanneer hij komt is nog niet bekend.

Mozilla zoekt naar manieren om de integratie van Tor in Firefox goed te laten verlopen. "Mozilla heeft interesse in mogelijk meer integreren van Tor in Firefox, met als doel een Super Private Browsing-modus te maken voor onze gebruikers", aldus Mozilla. Daarmee zouden er ineens veel meer mensen gebruik gaan maken van Tor en daar is het netwerk niet op berekend.

De browserbouwer roept ontwikkelaars op om manieren te verzinnen om Tor op grote schaal te kunnen gaan toepassen. Daarvoor heeft het bedrijf ook geld beschikbaar gesteld: de mededeling staat op de pagina waarop Mozilla geld voor onderzoek aanbiedt op twaalf gebieden waar het interesse in heeft. De integratie van Tor is daar een van.

Browsers bieden nu al vaak een 'privé-venster'-functie aan, waarin gebruikers kunnen rondsurfen zonder dat het op de pc wordt opgeslagen. Ook is er een Tor Browser op basis van Firefox waarmee gebruikers via het Tor-netwerk kunnen internetten en pagina's op het dark web kunnen bezoeken.