Gerucht: OnePlus 7 Pro gaat 709 euro kosten

Het goedkoopste model van de komende OnePlus 7 Pro zou 699 of 709 euro gaan kosten. Dat meldt WinFuture-journalist Roland Quandt. De hogere prijs geldt in landen waar de btw hoger ligt, zoals in Nederland.

De telefoon zou volgens WinFuture in andere landen, zoals Duitsland, 699 euro kosten. Dat gebeurde ook met de OnePlus 6T, die in België uitkwam voor 549 euro en in Nederland voor 559 euro. OnePlus lijkt ook nu weer een tientje verschil te hanteren tussen verschillende Europese landen. Eerder kwam ook al naar buiten hoe duur de duurdere varianten zouden worden.

Er komen volgens Quandt drie varianten, die verschillen in geheugen en opslag. Ook verschijnen de goedkoopste en duurste versie elk maar in één kleurvariant. Er kwamen eerder al vermoedelijke specs en renders naar buiten van de smartphone. Het is de eerste OnePlus-smartphone met gebogen schermranden. Bovendien wil de Chinese fabrikant de smartphone onderscheiden dankzij een hogere verversingssnelheid van 90Hz op het oledscherm. Veel smartphones hebben een 60Hz-scherm, hoewel sommige gamesmartphones ook een hogere framerate aan kunnen.

OnePlus houdt volgende week dinsdag een evenement voor de aankondiging van zijn smartphones. Behalve om de OnePlus 7 Pro zou het ook gaan om de OnePlus 7, een variant met kleiner, plat scherm en een inkeping in het scherm.