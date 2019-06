OnePlus werkt aan firmware-update voor ghost touch-problemen

OnePlus werkt aan een fix voor de 'ghost touch'-problemen op de OnePlus 7 Pro. Sommige gebruikers klagen over willekeurige aanrakingen op hun scherm die zij niet zelf doen, maar de telefoonmaker zegt binnenkort een softwareupdate uit te brengen.

OnePlus 7 Pro-gebruikers meldden al sinds anderhalve week problemen met 'ghost touches'. Bij sommige van hen lijkt het alsof het scherm plotseling wordt aangeraakt. Zo worden er uit het niets apps geopend of wordt de notificatiebalk naar beneden getrokken. Gebruikers meldden die problemen op de fora van OnePlus en op sociale media zoals Reddit. Ook meldden gebruikers dat zij de hoeken van hun scherm juist niet kunnen aanraken.

Het probleem lijkt vooral voor te komen als gebruikers de CPU-Z-app gebruiken. De ghost touches lijken te verdwijnen als gebruikers nfc uitschakelen op hun telefoon, in ieder geval tot de volgende update beschikbaar komt. OnePlus heeft nu voor het eerst bevestigd dat die er komt, meldt The Verge.

"Ons team werkt hard om de problemen op te lossen die we van een beperkt aantal gebruikers hebben gehoord", schrijft het bedrijf in een verklaring. "We brengen in de komende weken een firmware-update uit die het probleem verhelpt."