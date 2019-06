Blendle stopt met verkoop losse artikelen

Digitale kiosk Blendle stopt met de losse verkoop van kranten- en tijdschriftenartikelen. Vanaf de zomer is het alleen nog maar mogelijk een premium-abonnement te nemen. Daarmee kunnen gebruikers onbeperkt tijdschriften lezen.

Dat kondigt Blendle dinsdag aan, op de vijfde verjaardag van het bedrijf. De losse verkoop van artikelen stopt per 1 augustus van dit jaar. Vanaf dat moment kunnen gebruikers enkel nog een abonnement nemen van tien euro per maand. Blendle bood dat abonnement al optioneel aan. Met Blendle Premium kregen gebruikers iedere dag een selectie van artikelen. Daar zaten ook krantenartikelen tussen. Met het nieuwe abonnement kunnen gebruikers alleen nog tijdschriftartikelen lezen. Wel staan er nog steeds krantenartikelen in de dagelijkse nieuwsbrief. Volgens journalistenvakblad Villamedia zijn dat er 25 per dag. Er bestaan inmiddels al meer diensten waarbij lezers onbeperkt tijdschriften kunnen lezen, zoals Readly. Gebruikers kunnen ook luisteren naar artikelen via Blendle Audio.

In een interview met het Algemeen Dagblad zegt oprichter Alexander Klöpping dat het bedrijf uiteindelijk 100.000 abonnees wil halen. Momenteel zijn dat er 60.000. Gebruikers die een Premium-abonnement hadden waren bovendien veel actiever dan gebruikers die voor losse artikelen betaalden. Volgens Klöpping is het niet meer realistisch om 'met de losse verkoop van artikelen een winstgevend bedrijf te worden.'

Met de verandering gooit Blendle ook de app en web-app op de schop. De traditionele 'PDF-kiosk', waarbij lezers in dynamische pdf's van kranten en tijdschriften kunnen bladeren, verdwijnt helemaal. "Minder dan tien procent van de gebruikers gebruikte die kiosk nog", zegt Klöpping.