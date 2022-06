Blendle is overgenomen door Franse concurrent Cafeyn

De Nederlandse digitale kiosk Blendle is verkocht aan de Franse concurrent Cafeyn. De twee diensten worden aanvankelijk niet samengevoegd, maar uiteindelijk wordt dat er één. Medeoprichter en ceo Alexander Klöpping blijft betrokken bij het bedrijf.

Cafeyn is net als Blendle een dienst die online artikelen uit kranten en tijdschriften aanbiedt, maar de Franse partij is veel groter dan het Nederlandse Blendle. Zo heeft Cafeyn 2500 internationale kranten en tijdschriften in zijn catalogus, terwijl Blendle er 120 heeft. Cafeyn heette eerder LeKiosk.

Blendle-ceo Klöpping zegt in in interviews met het AD en de Volkskrant dat hij Blendle verkoopt om de dienst te kunnen laten groeien. Door de overname wordt het aanbod van Cafeyn toegevoegd aan Blendle. Aanvankelijk zullen de twee platforms los van elkaar blijven bestaan, maar uiteindelijk is het doel om één app te ontwikkelen, zegt Klöpping.

Volgens de Blendle-ceo is Cafeyn onder andere geïnteresseerd in Blendle Audio, de techniek voor het voorlezen van artikelen. De Franse dienst heeft 1,5 miljoen gebruikers en is in meerdere landen actief. Blendle heeft 80.000 abonnees, waarvan 50.000 tien euro per maand betalen voor een abonnement. De rest zijn proefabonnementen. Blendle heeft nooit winst gemaakt, daarvoor had de dienst 100.000 abonnees moeten hebben naar eigen zeggen.

Wat Cafeyn betaalt voor de overname, is niet bekendgemaakt. Klöpping stopt als ceo van Blendle, maar blijft op de achtergrond wel betrokken bij het bedrijf. Hij krijgt naar eigen zeggen een creatieve rol binnen Cafeyn, maar de precieze invulling daarvan is nog niet duidelijk.

Blendle bestaat sinds 2014. De dienst begon als online kiosk waar gebruikers losse artikelen uit kranten en tijdschriften konden lezen tegen een kleine betaling per artikel. Sinds vorig jaar is het niet meer mogelijk om artikelen los aan te schaffen; dat kan alleen nog met een abonnement.