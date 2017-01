Door Julian Huijbregts, donderdag 12 januari 2017 07:40, 29 reacties • Feedback

Blendle komt met een abonnementsvorm waarbij gebruikers voor een bedrag van 9,99 euro per maand dagelijks toegang krijgen tot 20 artikelen. Het platform selecteert de artikelen uit 120 kranten en tijdschriften aan de hand van voorkeuren en het leesgedrag van gebruikers.

Met de abonnementsvorm Blendle Premium krijgen gebruikers geen onbeperkte toegang tot alle artikelen op het platform voor journalistiek. Oprichter Alexander Klöpping legt uit dat abonnees dagelijks 20 artikelen krijgen voorgeschoteld, die afkomstig zijn uit 120 kranten en tijdschriften.

De dienst zegt zelf de artikelen te lezen en daaruit een selectie te maken die past bij de gebruiker. Abonnees kunnen zelf aangeven welke onderwerpen hun interesse hebben en een algoritme moet zorgen dat de selectie steeds beter aansluit bij de wensen van de lezer.

Klöpping stelt dat het ook het doel is van Blendle om te voorkomen dat lezers in een zogenaamde filterbubbel terechtkomen. Dat wil de dienst doen door bij de dagelijkse selectie van twintig artikelen ook een aantal stukken op te nemen die niet direct aansluiten bij de voorkeuren van de abonnee, maar volgens de redactie wel de moeite waard zijn om te lezen.

De abonnementsvorm komt naast het reguliere verdienmodel, waarbij gebruikers per artikel betalen. Blendle Premium is een week gratis uit te proberen. Volgens de oprichter hebben in 2016 meer dan 150.000 Nederlanders geld uitgegeven aan artikelen op Blendle.