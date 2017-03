Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 maart 2017 19:40, 4 reacties • Feedback

NRC stopt met het aanbieden van zijn krantenartikelen via Blendle. Dat doet de krant omdat Blendle begonnen is met een abonnementsdienst en daar zegt NRC niet genoeg aan te verdienen. Ook stelt de krant dat Blendle niet innovatief genoeg is.

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch schrijft op de NRC-website dat artikelen van de krant per april niet meer te lezen zijn met Blendle. Hij vreest dat Blendle 'op middellange termijn niet goed is voor de journalistiek'.

Volgens Vandermeersch wordt Blendle met de komst van het Premium-abonnement zelf ook een uitgever, in plaats van een elektronische kiosk. Blendle concurreert daarmee met het NRC als het gaat om het aanbieden van abonnementen. De opbrengst die de krant krijgt vanuit de Premium-dienst is te laag volgens de hoofdredacteur.

Blendle begon als een dienst waarmee gebruikers een klein bedrag betalen per los artikel. Dat betaalmodel bestaat nog, maar onlangs introduceerde de dienst Blendle Premium. Daarbij betalen gebruikers 9,99 euro per maand voor een selectie van twintig artikelen per dag.

Het is niet bekend welk bedrag kranten zoals NRC krijgen als hun artikelen via Blendle Premium worden aangeboden, maar dat is veel minder dan wanneer gebruikers zelf voor een los artikel betalen omdat het abonnementsgeld over 120 deelnemende publicaties moet worden verdeeld.

Vandermeersch noemt gebrek aan innovatie een tweede argument om te stoppen met Blendle. De dienst verkoopt volgens de hoofdredacteur 'herverpakte krantenartikelen' en neemt daarin zaken als video's, links naar originele documenten en verwijzingen naar andere artikelen niet mee.

NRC heeft sinds 2015 een betaalmuur op zijn website. Lezers krijgen vijf stukken gratis per maand. Wie meer wil lezen moet een abonnement aanschaffen. Volgens Vandermeersch steeg de leestijd van de site daardoor met een kwart en nam het aantal betalende abonnees toe met zes procent. NRC behaalde in 2016 een omzet van 200.000 euro uit de verkoop van artikelen op Blendle. Dat staat gelijk aan ongeveer vierhonderd papieren abonnementen, vergelijkt de hoofdredacteur.

Blendle-oprichter Alexander Klöpping reageert tegenover nos.nl verrast over het besluit. Hij zag de beslissing van NRC niet aankomen. Dat de dienst niet innoveert spreekt hij tegen. Hij stelt al jaren op data te vragen, om naast tekst ook 'video's en visualisaties' te kunnen tonen, maar die komen volgens hem niet.