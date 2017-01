Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 21:06, 20 reacties • Feedback

De Nederlander Dave Hakkens bracht toenmalig Google-dochter Motorola er eigenhandig toe om het concept van een modulaire telefoon een jaar eerder aan te kondigen dan eindelijk de bedoeling was. Dat zeggen medewerkers die destijds aan Ara werkten.

Er was binnen Motorola en bij de toenmalige ceo weinig enthousiasme voor het project van een modulaire smartphone, totdat de Phonebloks-actie van Hakkens online kwam, vertellen oud-medewerkers in een uitgebreid achtergrondverhaal op Venturebeat. Vanwege het succes en de steun voor het concept van Hakkens, een telefoon met componenten in blokken die te upgraden zijn, besloot Motorola tot een snelle presentatie. Dat gebeurde op 29 oktober 2013.

Motorola bood Hakkens een baan aan, terwijl de Nederlandse designer om een 'consultancy-fee' vroeg. Hakkens wilde ook andere fabrikanten met plannen voor een modulaire telefoon ondersteunen en wilde daarom onafhankelijk blijven. Uiteindelijk betaalde Google Hakkens wel voor het af en toe vertellen van het verhaal van de ontwikkeling van Ara. Vanwege de zichtbare band tussen Hakkens en Ara benaderden andere bedrijven hem daarna niet meer.

Google hield researchcentrum ATAP en Project Ara vast toen Lenovo Motorola overkocht. Wel maakte Lenovo gebruik van het onderzoekswerk met zijn Moto Z-lijn van telefoons met aanklikbare modules. De Moduino, een Arduino met Motorola Razr, zou het begin zijn geweest van wat uiteindelijk de Moto Z werd.

Nadat Google in april vorig jaar Rick Osterloh had aangesteld om lijn te brengen in de hardwaredivisie van Google, annuleerde Osterloh in augustus Project Ara. Op dat moment zou binnen enkele maanden een prototype voor ontwikkelaars klaar zijn. Dat was geen volledig modulaire smartphone: in het frame zaten vaste elementen die niet door gebruikers kunnen worden verwisseld. Dat waren de cpu, de gpu, het scherm, de accu, de antennes en de sensoren.