Ontwerp kleine modulaire Pockit-computer is gereed en productie start binnenkort

Het ontwerp van de Pockit, een modulaire Linux-computer die werkt met magnetische modules, is volgens de maker gereed. Hij demonstreert de vorderingen en zegt dat er binnenkort een eerste batch geproduceerd zal worden. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Ontwikkelaar Anil Reddy laat in een video de nieuwste versie van de Pockit zien. Die is nu gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4, met Broadcom BCM2711-soc. Een eerdere versie was gebaseerd op de Compute Module 3, met een langzamere soc. Volgens Reddy zijn de hardwaredesigns compleet en hij heeft onlangs naar eigen zeggen verschillende problemen met de firmware en software opgelost.

De Pockit is sinds 2019 in ontwikkeling. Een jaar geleden toonde Reddy het project voor het eerst. Daarin liet hij een apparaatje zien dat enigszins lijkt op Googles modulaire Project Ara-smartphone, die nooit van de grond is gekomen. De Pockit bestaat uit een kleine 3d-geprinte behuizing met een moederbordje en neodymiummagneten die gebruikt worden om hardwaremodules te bevestigen.

Het is mogelijk om een minicomputer met schermpje en toetsenbord te maken van de Pockit. Met een accumodule kan er ook een mobiel apparaat van gemaakt worden. De maker toonde eerder plannen voor 24 verschillende modules, waaronder ook diverse sensoren voor iot-toepassingen.