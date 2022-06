Canalys: Huawei heeft Samsung ingehaald als marktleider op smartphonemarkt

Volgens analistenbureau Canalys heeft Huawei in het tweede kwartaal van dit jaar meer smartphones geleverd dan Samsung. Daarmee is Huawei voor het eerst marktleider. De voorsprong zou vooral komen door de coronapandemie en is vermoedelijk niet blijvend.

Huawei leverde volgens Canalys 55,8 miljoen smartphones in het afgelopen kwartaal. Dat waren er 5 procent minder dan vorig jaar in dezelfde periode. De leveringen daalden bij Samsung echter met 30 procent, waardoor de Zuid-Koreaanse fabrikant uitkwam op 53,7 miljoen smartphones. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen; geen van beide fabrikanten maakt exacte aantallen bekend.

Canalys schrijft de sterke daling bij Samsung toe aan de wereldwijde coronapandemie. Huawei verkoopt het merendeel van zijn smartphones in China, intussen zo'n 72 procent. China had in het afgelopen kwartaal minder te maken met de pandemie dan andere landen. Samsung heeft juist een minimaal marktaandeel in China en is met name actief in de Verenigde Staten, Europa en Brazilië, waar het virus nog altijd hard toeslaat en resulteert in lock-downs.

Het analistenbureau verwacht dat Huawei de marktleiderspositie op de smartphonemarkt niet lang zal vasthouden. Naar verwachting zullen de leveringen van Samsung weer toenemen als de coronapandemie afzwakt. Ook heeft Huawei te maken met sancties van de Amerikaanse overheid, waardoor het bijvoorbeeld geen chips meer kan afnemen van TSMC.

Huawei doet het goed op de Chinese markt. Daar stegen de smartphoneleveringen van het bedrijf in het afgelopen kwartaal volgens Canalys met 8 procent. In de rest van de wereld daalden de leveringen juist met 27 procent. Van Samsung noemt Canalys alleen een wereldwijde daling van 30 procent. De Koreaanse fabrikant heeft een marktaandeel van minder dan 1 procent in China.