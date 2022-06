"Samsung levert minder smartphones maar maakt meer winst"

Samsung heeft in het afgelopen kwartaal minder smartphones geleverd, maar meer winst gemaakt. Dat komt mede door een eenmalige betaling van vermoedelijk Apple, omdat die fabrikant minder schermen afnam dan was afgesproken.

Samsung noemt geen aantallen geleverde smartphones, maar stelt dat er in het afgelopen kwartaal minder van zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat geldt ook voor andere apparaten van het concern. Wel neemt de vraag naar hardware sinds mei weer toe, zegt Samsung bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Analistenbureau Canalys schat dat Samsung 53,7 miljoen smartphones heeft geleverd in het tweede kwartaal van 2020. Dat zou gaan om een daling van 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is Huawei voor het eerst marktleider op de smartphonemarkt. Die fabrikant leverde veel toestellen in China en kwam daarmee volgens Canalys op 55,8 miljoen geleverde smartphones in het kwartaal.

In de tweede helft van dit jaar verwacht Samsung Electronics dat de vraag naar smartphones en consumentenelektronica verder zal stijgen, maar het concern zegt dat er nog wel risico's zijn vanwege de coronapandemie en groeiende concurrentie. De Foundry Business voor chipproductie behaalde goede cijfers volgens Samsung. Het concern is begonnen met massaproductie op 5nm en ontwikkelt een 4nm-procedé.

De kwartaalomzet van Samsung kwam uit op 52,97 biljoen Koreaanse won, omgerekend zo'n 37,7 miljard euro. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. De operationele winst steeg met 23 procent naar 8,15 biljoen won, omgerekend zo'n 5,8 miljard euro. De winst viel onder andere hoger uit door een eenmalige betaling aan de divisie die schermen voor smartphones maakt. Volgens Bloomberg betaalde Apple omgerekend 783 miljoen euro aan Samsung, omdat de iPhone-maker minder schermen heeft afgenomen dan was overeengekomen.

Samsung noemt ook de komst van een nieuw toestel in de Note-serie en een nieuwe vouwbare smartphone. Dat gaat om de Galaxy Note 20 Ultra en Galaxy Z Fold 2, die op 5 augustus officieel worden gepresenteerd.

Samsung Galaxy Z Fold 2-renders via MySmartPrice