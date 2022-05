Samsung maakt meer winst door chips en schermen

De divisies voor het maken van socs, geheugen, opslag en displays hebben ervoor gezorgd dat Samsung afgelopen kwartaal meer winst heeft gemaakt. De winst uit smartphones liep juist iets terug ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De operationele winst op het gebied van displays komt vooral door een niet nader genoemde 'wereldwijde klant' die veel oledschermen afnam, staat in de cijfers. De meest logische kandidaat is Apple, die veel exemplaren verkocht van zijn iPhone 12-telefoons met oledschermen van Samsung erin. De omzet uit de levering van displays steeg met een kwart ten opzichte van eind 2019.

De leveringen van nand en geheugen liepen goed door en stegen vergeleken met een jaar eerder, ondanks dat de gemiddelde prijs van chips daalde en de wisselkoers van de Koreaanse won tegenzat ten opzichte van de dollar.

Op gebied van smartphones zegt Samsung dat de dalende omzet en operationele winst te wijten is aan sterke concurrentie aan het einde van het jaar. Ook was Samsung meer geld kwijt aan marketing dan was ingeschat. Dat moet komend kwartaal beter gaan met de release van de Galaxy S21-telefoons. Die release vindt vroeger plaats dan de release van Galaxy S-telefoons in voorgaande jaren.

Samsung Electronics haalde in totaal een kwartaalomzet van 61 biljoen Koreaanse won, omgerekend momenteel ongeveer 45 miljard euro. De operationele winst kwam uit op omgerekend momenteel 6,7 miljard euro, een stijging van ongeveer 26 procent ten opzichte van het jaar ervoor.