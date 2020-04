Samsung zet dit jaar 5g in midrange-smartphones

Marktleider Samsung zal midrange-smartphones later dit jaar voorzien van 5g-ondersteuning. Dat zegt de fabrikant in een toelichting op zijn kwartaalcijfers. Ook komt er nog een vouwbare smartphone aan en werkt de fabrikant naar eigen zeggen aan nieuwe Note-telefoons.

Het gaat om 5g in de 'line-up voor de massamarkt', zegt een topman van Samsung in een toelichting op de kwartaalcijfers. Dat is het segment onder de S-serie van telefoons, dus vermoedelijk de duurdere modellen van de A-serie. Vorig jaar kwam de A90 al uit in een 5g-variant.

De telefoons zullen grote schermen hebben, meerdere camera's, frontcamera's met hoge resoluties en accy met hoge capaciteit. "Zo kunnen klanten volledig gebruik maken van multimedia en nieuwe sociale netwerkervaringen die er komen met 5g", aldus de fabrikant.

Samsung heeft 5g dit jaar in al zijn S20-modellen gezet, hoewel er ook een 4g-model van de S20 is verschenen in de Benelux. Samsung publiceerde eerder al zijn kwartaalcijfers. Vodafone en Proximus hebben 5g live gezet in de Benelux op bestaande frequenties, andere providers volgen vermoedelijk later dit jaar.