Samsung is de laatste tijd productief geweest op high-end gebied. Vorig jaar bracht de fabrikant naast de S10-serie en de Note 10-toestellen een verbeterde Galaxy Fold uit en dit jaar is er alweer een andere vouwtelefoon, in de vorm van de Galaxy Z Flip. De S20-serie bestaat bovendien uit drie toestellen, of vier als je de 4g- en 5g-versies van de S20 meetelt. Grootste Android-concurrent Huawei is vleugellam, in elk geval op de westerse markt, sinds er geen Google-diensten meer op de toestellen mogen staan. Waar de fabrikant afstevende op een marktaandeel als dat van Samsung, nemen de verkoopcijfers sinds kort af. Apple is natuurlijk wel groot, maar de eerstvolgende Android-fabrikanten na Huawei zijn Xiaomi en Oppo. Zij hebben elk een marktaandeel van slechts ongeveer een derde van dat van Samsung. De Zuid-Koreaanse fabrikant zit dus stevig in het zadel.

Eerder publiceerden we al een cameratest van de S20 Ultra. We zijn onder de indruk van de hardware, maar hebben het gevoel dat er met betere software en algoritmes meer uit het toestel te halen is. In deze review zetten we foto's van de S20(+) en S20 Ultra naast elkaar, zodat ook duidelijk is waar de goedkopere toestellen staan. Daarnaast is het natuurlijk de vraag wat je nog meer inlevert ten opzichte van die ultieme Ultra-telefoon. Zijn de 'gewone' S20-toestellen verworden tot aftreksels?

Vanwege het thuiswerken met het oog op het coronavirus ziet deze review, en vooral ook de videoreview, er net even wat anders uit dan je van ons gewend bent. Logistiek en planning is een stuk ingewikkelder dan anders, maar de review is er gelukkig niet minder uitgebreid op geworden. Laten we daarom snel beginnen met de review van een van de belangrijkste smartphoneseries van het jaar: de S20-serie.

De reviewexemplaren van de S20, S20+ en S20 Ultra zijn afkomstig van Belsimpel, waarvoor dank.