Volledige specificaties van Samsung Galaxy S21-smartphones verschijnen online

De vermoedelijke specificaties van de volledige Samsung Galaxy S21-line-up zijn verschenen. De toestellen krijgen onder andere nieuwe soc's met 5G-ondersteuning. De S21 Ultra krijgt daarnaast een beter scherm met adaptive refresh rate en Wi-Fi 6E-ondersteuning.

De Galaxy S21 en Galaxy S21+ krijgen Full-HD+-LTPS-schermen met verversingssnelheden van 120Hz, zo meldt Android Police op basis van eigen bronnen. Het reguliere model zou een 6,2"-scherm krijgen, terwijl de S21+-variant een schermdiagonaal van 6,7" heeft. De S21 Ultra krijgt volgens Android Police een groter 6,8"-scherm met een hogere WQHD+-resolutie en een LTPO-paneel.

De Ultra-variant zou verder een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz bieden, in tegenstelling tot de overige S21-modellen. Daarmee past de verversingssnelheid zich aan op de 'inhoud' van het scherm. Zo zou de refresh rate bijvoorbeeld automatisch verlaagd kunnen worden wanneer gebruikers op hun toestel een foto of video bekijken. Dat zou de accuduur ten goede komen. De Galaxy Note 20 Ultra biedt al ondersteuning voor dergelijke adaptive refresh rate van 10Hz tot 120Hz.

Het scherm van de S21 Ultra heeft vermoedelijk ook een hogere piekhelderheid dan voorheen; het paneel haalt een piekhelderheid van 1600cd/m². Bij de huidige S20 Ultra is de piekhelderheid 1400cd/m². Ook het contrast zou verbeterd zijn ten opzichte van de S20 Ultra.

Een render van de Samsung Galaxy S21 Ultra. Afbeelding via @OnLeaks

Alle S21-varianten zouden gebruikmaken van dezelfde soc's; dat was bij de S20-serie ook het geval. De telefoons zouden een Qualcomm Snapdragon 875-chip of een Samsung Exynos 2100-soc meekrijgen, afhankelijk van de regio waarin het toestel wordt verkocht. Europese Samsung Galaxy S-toestellen hebben doorgaans een Exynos-chip van Samsung.

Er is nog weinig bekend over deze chips, aangezien beide soc's nog niet officieel zijn aangekondigd door hun respectievelijke fabrikanten. Bronnen van Android Police claimen echter dat de Exynos 2100 mogelijk 'vergelijkbaar of beter presteert' dan de Snapdragon 875, hoewel dit nog niet is bevestigd. Qualcomm kondigt zijn Snapdragon 875-chip vermoedelijk aan op 1 december. Het is niet duidelijk wanneer Samsung zijn Exynos 2100-chip uit de doeken doet.

De cameraset-up van de Galaxy S21 en Galaxy S21+ zijn vergelijkbaar met die van hun S20-tegenhangers. De toestellen krijgen wederom een groothoeklens en primaire camera met 12-megapixelresolutie. De camera met telelens zou daarnaast een resolutie van 64 megapixel meekrijgen, net als de telecamera in de huidige S20-toestellen. Ook Android Police schrijft dat de camera's in de S21 en S21+ mogelijk 'hetzelfde zijn als de camera's in de S20-serie'. Het is nog niet duidelijk welke exacte camerasensoren Samsung gebruikt in de toestellen.

De S21 Ultra krijgt op zijn beurt een primaire camera met tweede generatie 108-megapixelsensor, zo meldt Android Police. De Ultra-variant krijgt ook twee telecamera's met verschillende brandpunten. Verder kunnen alle camera's in de verschillende S21-toestellen 4k-video's op 60fps opnemen. Voorheen was deze functionaliteit beperkt tot de primaire camerasensor. De toestellen zouden ook een 8k30-optie krijgen, waar de S20-toestellen maximaal 8k-video's op 24fps kunnen opnemen.

Qua connectiviteit zou de S21 Ultra als enige model ondersteuning voor Wi-Fi 6E krijgen. Dat is een nieuwe wifistandaard die onder andere ondersteuning biedt voor 6GHz-verbindingen. De overige S21-toestellen krijgen ondersteuning voor de reguliere Wi-Fi 6-standaard en Bluetooth 5.1. Verder komen er 5G-varianten van alle modellen; het is onduidelijk of Samsung ook met 4G-toestellen in de S21-serie komt.

De Galaxy S21 krijgt volgens Android Police een 4000mAh-accu. De accucapaciteit van de Galaxy S21+ en S21 Ultra bedragen respectievelijk 4800mAh en 5000mAh. Alle toestellen zouden in ieder geval 25W-snelladen ondersteunen, hoewel de maximale laadvermogens nog niet zijn bevestigd. Verder meldt de website dat het renders van de Galaxy S21-serie in handen heeft, maar dat deze niet gepubliceerd worden om de identiteit van zijn bronnen te beschermen. Wel meldt Android Police dat eerdere renders van OnLeaks van de S21 en S21 Ultra accuraat zijn.

Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung zijn Galaxy S21-serie aankondigt, hoewel eerdere geruchten suggereren dat de toestellen in januari op de markt verschijnen. Ook de adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Renders van de reguliere Samsung Galaxy S21. Afbeeldingen via OnLeaks

Samsung Galaxy S21-line-up* Model Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Scherm 6,2", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,7", Full-HD+, LTPS, 120Hz 6,8", WQHD+, LTPO, 1-120Hz (adaptive refresh rate) OS One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 Soc Qualcomm Snapdragon 875 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 875 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 875 of Samsung Exynos 2100 Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh 5000mAh Camera's Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 108 megapixel Telefoto ('3x zoom'): 10 megapixel Telefoto ('10x zoom'): 10 megapixel Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Kleuropties Phantom Violet Phantom Pink Phantom Gray Phantom White Phantom Violet Phantom Black Phantom Silver Phantom Black Phantom Silver Releasedatum Januari 2021(?) Januari 2021(?) Januari 2021(?)

*Op basis van huidige geruchten