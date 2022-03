Gerucht: Samsung Galaxy-telefoons krijgen stemontgrendeling

Samsung zou ontgrendeling met de stem als optie willen toevoegen voor biometrische authenticatie op zijn smartphones. De functie zou op de Galaxy S21 komen en als update later ook verschijnen op andere telefoons.

De functie komt er dus eerst alleen voor de Galaxy S21 in OneUI 3.1, meldt SamMobile. De functie zou Bixby Voice Unlock gaan heten en een van de opties voor ontgrendeling worden in het instellingenmenu. Bixby is de naam van de digitale assistent van Samsung, waarvoor enige tijd een aparte knop was gereserveerd op de behuizing van high-end modellen als de Galaxy S8 en S9.

Vermoedelijk zouden gebruikers een woord of deel van een zin enkele keren moeten inspreken, waarna de software karakteristieken van de stem opslaat en vergelijkt met de stem die te horen is bij het vervolgens ontgrendelen van de telefoon. SamMobile tekent aan dat het, net als 2d-gezichtsherkenning op basis van een camerabeeld, een relatief onveilige manier van ontgrendeling is.

Bixby heeft al eerder een functie voor stemontgrendeling gehad, maar die is inmiddels verdwenen uit de software. Samsung zou volgens eerdere geruchten de S21 in januari willen presenteren. De specs verschenen enkele weken geleden online.