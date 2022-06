Gerucht: Samsung voegt S-Pen-ondersteuning toe aan S21 Ultra

Samsung zou ondersteuning voor zijn stylus S-Pen willen toevoegen aan zijn komende high-end smartphone Galaxy S21 Ultra. Tot nu toe hadden alleen Galaxy Note-toestellen ondersteuning voor de stylus.

Twitteraar IceUniverse lijkt zeker van de claim en hint erop dat er geen sleuf aanwezig is om de S-Pen in op te bergen. IceUniverse bracht in de afgelopen jaren veel vaker juiste informatie naar buiten over onaangekondigde Samsung-smartphones.

Ondersteuning van de stylus zou werken met een actieve digitizer onder het scherm die lokalisatie van de pen op het scherm kan bijhouden. Alleen de Galaxy Note-modellen hebben dat vooralsnog. Andere functies van de S Pen werken via bluetooth en dat zou wel werken zonder aanpassing.

Enkele weken geleden kwamen al andere karakteristieken van de opvolger van de S20 Ultra naar buiten. De soc zou een Exynos 2100 worden in Europa, terwijl de telefoon in onder meer de VS en China met een Qualcomm Snapdragon 875 zou verschijnen. De accu zou met 5000mAh dezelfde capaciteit hebben als die van de S20 Ultra. Over de camera's, een van de onderscheidende factoren van de S20 Ultra, is nog weinig bekend. De resolutie van de primaire camera zou ongewijzigd zijn. Samsung zou zijn S21-telefoons in januari willen presenteren.