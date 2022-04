Koreaanse media: Samsung brengt volgend jaar nog wel Galaxy Note uit

In tegenstelling tot wat eerdere geruchten beweerden, zou Samsung volgend jaar nog wel een Galaxy Note uitbrengen. Dat beweert een anonieme Samsung-medewerker tegenover Koreaanse media.

Woensdag verschenen nieuwe aanwijzingen die leken te wijzen op een naderend einde voor de Galaxy Note, maar een anonieme Samsung-medewerker ontkracht de geruchten tegen Yonhap News. "We zijn de release van de Galaxy Note-serie van volgend jaar aan het voorbereiden", aldus de medewerker.

Eerder op woensdag had een topman van Samsungs mobiele divisie, Roh Tae-moon, laten doorschemeren dat Galaxy-smartphones van het bedrijf de S-Pen-stylus gaan ondersteunen. Ook hier waren al geruchten over. De S-Pen was tot nu toe een onderscheidende functie van de Galaxy Note. Als bijvoorbeeld een high-end versie van een Galaxy S21 de S-Pen krijgt, is het de vraag welke rol de Galaxy Note nog speelt in het aanbod van Samsung.

"Roh's bericht betekent niet dat de Galaxy Note-serie gaat stoppen", aldus de Samsung-medewerker tegen Yonhap. Mogelijk brengt Samsung volgend jaar voor de laatste keer een Galaxy Note uit. Een analist van de smartphonemarkt noemde dat eind november tegen ETNews 'waarschijnlijk'. Half november beweerden meerdere bronnen nog dat Samsung geen Galaxy Note 21 in ontwikkeling had.