Samsung overweegt dit jaar geen Galaxy Note uit te brengen door chiptekorten

Samsung overweegt om dit jaar geen Galaxy Note-toestel uit te brengen, vanwege chiptekorten. Volgens een topman van de elektronicagigant kan het lastig zijn om twee topmodellen uit te brengen dit jaar. Mogelijk volgt uitstel tot volgend jaar.

Samsungs co-ceo Koh Dong-jin sprak over het mogelijke uitstel tijdens een jaarlijkse bijeenkomst voor investeerders, schrijft Bloomberg. Volgens Koh kan het moeilijk worden om een Note-toestel uit te brengen in de tweede helft van dit jaar. In de afgelopen jaren heeft Samsung steevast een model in die serie van high-end smartphones uitgebracht rond augustus. "De timing kan aangepast worden, maar we proberen volgend jaar een Note-model uit te brengen", zegt de topman.

Samsung produceert zelf Exynos-socs voor smartphones, maar koopt ook socs in bij Qualcomm, die bij TSMC worden geproduceerd. Door de grote vraag naar chips zijn er al maanden tekorten. Dat treft momenteel met name videokaarten, processors, consoles en auto's, maar mogelijk krijgt de smartphonemarkt daar ook mee te maken. Koh verwacht dat de chiptekorten de financiële resultaten van Samsung in het tweede kwartaal zullen beïnvloeden.

Er gaan al lange tijd geruchten dat Samsung wil stoppen met zijn Note-serie, maar Samsung heeft dat eerder al ontkracht. Eind vorig jaar gaf de fabrikant aan dat er in 2021 een Galaxy Note zou verschijnen. Vanwege de chiptekorten is dat dus onzeker en wordt het toestel mogelijk uitgesteld tot 2022. Of het dan gaat om een nieuw ontwerp, is niet bekend, maar wel aannemelijk. Note-toestellen die rond augustus uitkomen, hebben meestal dezelfde soc als de Galaxy S-modellen die aan het begin van het jaar verschijnen. Als Samsung zijn Note uitstelt, kan er ook een nieuwere chip in geplaatst worden.

Tweakers publiceerde onlangs een Plus-achtergrondartikel over de oorzaken en de gevolgen van de wereldwijde chiptekorten.