2020 mag tot nu toe anders verlopen dan we allemaal hadden verwacht; een vaste waarde blijft de cadans waarin Samsung zijn nieuwe high-end toestellen uitbrengt. Nu we voorbij het midden van het jaar zijn, is het dus de beurt aan de nieuwe Samsung Galaxy Note-toestellen. Het zijn de meest ultieme en onderscheidende Samsung-smartphones, die een net wat kleiner publiek trekken dan de topmodellen uit de Galaxy S-reeks, die steevast aan het begin van het jaar uitkomen. Ook de Galaxy Note 20 Ultra is dus weer een verzameling van de snelste componenten, beste camera's en nieuwste snufjes die Samsung in een toestel kan verwerken.

High-end met de allerbeste specs

Nu de prijzen van high-end smartphones steeds hoger liggen, hebben andere fabrikanten ook de formule van de ultieme smartphone met de allerbeste specificaties ontdekt. Wat dat betreft is de Note 20 Ultra dus niet meer uniek. Hetzelfde geldt voor het grote scherm. Om alle nieuwe hardware te huisvesten die dit jaar populair is in het topsegment, zoals een extra grote accu, forsere camerasensoren, extra zoomlenzen en 5G-antennes, moeten de meeste topsmartphones van 2020 een stukje groter zijn.

Hét onderscheidende kenmerk van de Note 20 Ultra, de S-Pen, is echter nog door weinig andere fabrikanten overgenomen. Behalve bij Lenovo, dat deze zomer de midrange-Moto G Pro introduceerde, kun je verder eigenlijk nergens terecht voor een toestel met een stylus. Veel verbeteringen van de Galaxy Note 20 Ultra spitsen zich dus toe op het schrijfinstrument. De latency zou zijn afgenomen, er zijn nieuwe gebaren beschikbaar en de software voor de pen heeft weer wat nieuwe functies gekregen.

Dure luxe, slimme truc

De introductieprijzen van beide geheugenvarianten van de Note 20 Ultra zijn met liefst tweehonderd euro gestegen ten opzichte van voorganger Note 10+. Hoewel daar enkele weken na de lancering alweer honderd euro is afgegaan voor 'ons' 256GB-testmodel van de Galaxy Note 20 Ultra, betaal je nog steeds ver boven de duizend euro voor het toestel. Zoals we al eerder opmerkten: dat is een 'stratosferische' prijsklasse, waarvoor je veel meer betaalt dan je in waarde terugkrijgt. Samsung is wel zo slim geweest die andere nieuwe Galaxy Note, de 'gewone' Note 20, van nogal magere eigenschappen te voorzien. Zo heeft het scherm van het goedkopere model een lagere resolutie én refreshrate, ontbreekt de bijzondere 5x-telecamera en is de achterkant zelfs van plastic, net als bij de midrange-Galaxy A-serie. Op die manier grijp je toch al snel naar het topmodel.