Lenovo brengt Moto G Pro met stylus in juni uit voor 330 euro

Lenovo presenteert de Motorola Moto G Pro, een smartphone met Snapdragon 665-soc en een geïntegreerde stylus. Het toestel heeft een 6,4"-lcd met een 19:9-verhouding en een resolutie van 2300x1080 pixels. In juni komt de telefoon uit voor 330 euro.

Lenovo voorziet de telefoon van een Moto Note-app en als gebruikers de stylus uit het toestel halen, kunnen ze daar aantekeningen in maken zonder dat het toestel ontgrendeld hoeft te worden. De telefoon heeft een behuizing van aluminium en is voorzien van zowel een usb-c-aansluiting als een 3,5mm-jack. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner.

Het toestel beschikt over een 4000mAh-accu, die geladen kan worden met 15W. De afmetingen zijn 158,55x75,8x9,2mm en het gewicht is 192 gram. Aan de achterkant van de Moto G Pro zitten drie camera's. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor met quad-bayerfilter. Verder is er een ultragroothoekcamera met 16-megapixelsensor en een macrocamera met 2-megapixelsensor.

De Motorola Moto G Pro heeft bluetooth 5.0 en nfc. Er passen twee nano-sims in het toestel en er is dan ook ruimte voor een micro-sd-kaartje. De telefoon heeft 4GB ram en 128GB flashopslag. Lenovo voorziet de smartphone van Android 10 en de Moto G Pro is onderdeel van het Android One-programma.