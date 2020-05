Lenovo brengt Android 10 uit voor Motorola razr-vouwtelefoon

Lenovo heeft de Android 10-upgrade uitgebracht voor zijn vouwbare smartphone Motorola razr. Naast gebruikelijke Android 10-functies heeft Lenovo functies toegevoegd aan het scherm aan de buitenkant van de klaptelefoon.

Het scherm aan de buitenkant heeft een nieuwe interface, met de mogelijkheid om snel de camera te openen aan de ene kant en snelkoppelingen om contacten te bellen aan de andere kant, meldt Lenovo. Bovendien komen meldingen nu binnen als kaarten, zoals in de normale notificatiebalk van Android. Snel antwoorden is ook mogelijk en daarvoor geeft het 2,7"-scherm een onscreen-toetsenbord weer.

Na Android 10 zal ook Android 11 komen, in elk geval op Amerikaanse modellen, claimt MrMobile, die een videobespreking plaatste van de upgrade. De upgrade van de vouwbare smartphone begint dinsdag wereldwijd, zo zegt Lenovo. De telefoon kwam enkele maanden geleden uit in diverse landen en is sinds vorige maand ook verkrijgbaar in Nederland. Lenovo kondigde de razr in november vorig jaar aan.

De Motorola razr-klaptelefoon heeft een vouwbaar 6,2"-oledscherm met een resolutie van 2142x876 pixels. Aan de buitenkant zit nog een 2,7"-oledschermpje met een resolutie van 800x600 pixels. Uitgeklapt heeft de razr afmetingen van 172x72x6,9mm. Dichtgeklapt is dat 94x72x14mm. De processor is een Snapdragon 710-soc. Tweakers publiceerde onlangs een preview van de razr.