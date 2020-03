TCL toont smartphone-prototypes met dubbel vouwbaar en oprolbaar scherm

TCL heeft diverse prototypes getoond van enkele van zijn concepten voor vouwbare smartphones. De ene heeft een dubbel vouwbaar scherm, terwijl de andere een oprolbaar scherm heeft. De Chinese fabrikant brengt de smartphones voorlopig niet uit.

TCL zal de smartphones in elk geval in het komende jaar niet uitbrengen en misschien duurt het nog langer, zo blijkt uit artikelen van onder meer Android Central, The Verge en Cnet over de demonstratie van de prototypes. Het gaat in totaal om drie modellen: een telefoon die in een keer wordt uitgevouwen tot een breed tabletscherm, een model dat twee keer te vouwen is tot een groot tabletscherm en een toestel met een oprolbaar scherm.

Het toestel dat in een enkele keer wordt uitgevouwen, heeft eenzelfde systeem als de Motorola Razr, met een display die kan bewegen in de behuizing om een zichtbare vouw te voorkomen. In tegenstelling tot de Razr zit het scherm van dit prototype vast in het midden en kan het dus aan beide kanten bewegen.

Het dubbel vouwbare model is te gebruiken in 'smartphonemodus', maar ook met twee derde van het scherm en met volledig tabletscherm. Opgevouwen lijkt hij de dikte te hebben van drie smartphones op elkaar.

Het oprolbare model heeft een deel van het scherm aan de achterkant zitten. Door aan de rechterzijkant te trekken, schuift het scherm over de zijkant heen, zoals in dit gifje te zien is. Daardoor is het mogelijk het schermoppervlak ongeveer twee keer zo groot te maken.