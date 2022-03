Samsung teaset dubbel vouwbaar smartphonescherm

Samsung Display heeft een teaser geplaatst voor een scherm voor smartphones met meerdere vouwen, waardoor het als een kaart kan worden uitgevouwen. Er is niets bekend over of de techniek snel in smartphones terecht zal komen.

Samsung Display, de schermdivisie van de elektronicagigant, laat de techniek zien in een blogpost. Het gaat daarbij om een post bedoeld als het tonen van mogelijkheden van vouwbare schermen, maar er staan geen details in de post over formaat, resolutie of andere technische details. Het is onbekend of Samsung een smartphone zal gaan maken rondom dit scherm.

De Zuid-Koreaanse fabrikant is niet de eerste die een dergelijk scherm laat zien. TCL deed dat al eerder dit jaar. De Chinese fabrikant liet diverse prototypes zien, mede om de reacties te peilen en vermoedelijk om zo te bepalen of er een smartphone zou moeten komen die zo werkt.

Ook Xiaomi toonde een concept voor een dubbel vouwbaar scherm twee jaar geleden, maar heeft dat vooralsnog niet doorgezet. In plaats daarvan gebruikte het een flexibel oledscherm voor een smartphone, waarvan het scherm om de behuizing heen gekruld zit, de Mi Mix Alpha. Google heeft ook een patentaanvraag gedaan voor een dubbel vouwbaar scherm.

Samsung toont al jarenlang concepten voor vouwbare schermen. Het ontbreken van technische details duidt erop dat de fabrikant ze vermoedelijk niet snel zal inzetten. Het bracht al wel smartphones uit met een enkele vouw, waaronder de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold2.